Özacar’dan Kadına Yönelik Şiddete Tepki

Belediye başkanı Özacar geçtiğimiz günlerde 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katledilmesiyle ilgili kınama mesajı yayınladı.Özacar; “ Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi, yaşamının baharında henüz 21 yaşında bir cani tarafından katledildi!

Artık yeter!

Sadece isimler değişerek kadına yönelik vahşet sürüyor. Ne bir cümle ne bir kelime bulamıyoruz artık!

Acımız ve öfkemiz çok büyük….”

mesajını iletti.Haber: Hilal GEZER