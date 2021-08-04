GÜNEYLİSPOR SEZONUN EN ÖZEL VE GÜZEL GÜNÜNÜ YAŞADI

Güneylispor dün Yeşil Beyaz çay bahçesi’nde Güneyli Köyü İmam Hatip i Erkan Kubur ile Kur’an kursu öğrencilerini ağırladı.

Güneylispor Yönetim Kurulu Üyeleri ; “Güneylispor ailesi olarak bugün Köyümüz İmam Hatip i Erkan Kubur hocamız ile çok kıymetli Kur’an kursu talebelerini Yeşil Beyaz çay bahçesi Ailesi olarak ağırlamanın sevinç ve mutluluğunu yaşadık

Bu anlamlı ve güzel günü bizlere yaşatan kendileri küçük ama Yürekleri kocaman Çocuklarımıza ve Sayın Hocamıza çok teşekkür ederiz.

Bilinmesini isteriz ki Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın şimdiye kadar olduğumuz gibi bundan sonra da her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Rabbim Tüm Evlatlarımızı Vatanını,Milletini,Dinini, Bayrağını seven bireyler olarak yetiştirmeyi Hepimize nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN