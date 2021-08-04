Özacar Cevap Verdi

Özacar; Pazaryeride yapılacak, kreşte! Doğalgaz’da gelecek kimsenin endişesi olmasın.

CHPnin yaptığı danışma toplantısı sonrası konuşan Belediye Başkanı Mustafa Özacar;Herşeyi aynı anda yapamazsınız.Biz, doğalgazla ilgili olarak tam 3 yıldır yazışıyoruz, takip ediyoruz.Bize kimse bu işi istemiyorsunuz, engelliyorsunuz diyemez.Bugüne kadar yaptığımız yazışmalarda, bize meclis kararlarında gönderilen cevaplaıı daha önce basında açıkladık.

2019’dan beri gelen yazılar meydanda, bizi engelleyenler , şimdi yardımcı oluyorlarsa verilen cevaplarla bire bir doğruyu söylediğimiz ortada.2021’de dedilerdi, şimdi başlasınlar ne duruyorlar, dedi.

Yıllardır engelleyenler, sadece doğalgazı mı engelliyorlar.Güneyli’yi mücavir alandan çıkaranların iyi niyetlerine nasıl güvenelim.Tüm amaçları, Gelibolu Belediyesi’nin hizmet yapmaması için gelir kaynaklarımızı kısıtlamak”

Pazaryerinde tek küçük bir yerin tapusu kaldı.O da 1-2 ay içinde biterse biter, bitmezse o yeri çıkarır mevcut alana inşaata başlarız, diyor.

Eleştirilen bir konuda kreş diyor Özacar;

Kreş sona geldi.Gelibolu’ya yakışan ve ilk etapta önemli bir sıkıntıyı giderecek olan kreş inşaatı 2021 yılında başlayacak.”dedi.Haber: Recep YÜZÜAK