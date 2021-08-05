PANDEMİ DÖNEMİNDE HER HANEYE ULAŞTIK

Belediye Başkanı Mustafa Özacar kendini eleştiren eski başkan Nevzat Kaya’ya cevap vererek;

“İlçemize daha devlet bir tek adım atmadan, biz köyler dahil elli bin maske dağıttık.Kurduğumuz ekiplerle 24 saat gece- gündüz demeden tam 3 bin aileye maske yardımlarının yanı sıra dezenfektan malzemesi ulaştırdık.Gıda yardımlarında bulunduk.Gecenin bir yarısında bile bizim yardım ekiplerimizi arayan vatandaşları mıza köyde, kentte demeden sıcak yemek,kumanya ulaştırdık.

Hala yardımlarımız devam ediyor.Bu konuda eleştiren arkadaşlarımız varsa her zaman doğru bilgileri verebiliriz dedi.

Hamzakoy ve Kılavuz Kaptanlığının önündeki inşaatlar hakkında da açıklamalarda bulunan Özacar, maalesef ihalesini yaptığımız projeleri yanlış yapan müteahhidin mukabelesini iptal ederek kendisinin istikakını vermedik.

Sezon sonunda yeniden projeyi ihaleye çıkararak daha ciddi kontrol ederek fener altıyla birlikte uyum içinde hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz.”dedi.

Özacar, herkesin bizi eleştirme hakkı var ama bizim de açıklama hakkımız var.Vatandaşlarımında bundan sonra iki ayda bir gerekirse her ay toplanarak onların önerilerini ve eleştirilerini alarak toplantılar yapacağız.” dedi.Haber: Recep YÜZÜAK