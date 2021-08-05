EMEKTAR FUTBOLCU FUTBOLA BAŞLADIĞI KULÜBÜNÜN BAŞINA BAŞKAN OLDU

Geliboluspor Kulübü, Pazar günü olağan kongresini gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen kongrede, kulübün yeni başkanı Raci Durmuş oldu.

Geliboluspor Kulübü’nün olağan kongresi Pazar günü Geliboluspor Lokali’nde gerçekleştirildi. Kongrede gündem maddeleri görüşüldü. Kongrede Geliboluspor alt yapısında merhum Cevdet Yıldırım’ın yetiştirdiği A takım kadrosunda yıllarca futbol oynamış Raci Durmuş, Geliboluspor Kulübü’nün yeni başkanı seçildi.

Geliboluspor’da yeni yönetim kurulu şu şekilde oluşturuldu: Raci Durmuş, Bülent Aktaş, Selçuk Gelmez, Süleyman Burak Göksel, Hakan Pehlivan, Selman Yavaş, Burkay Çatuk, İmam Bilgin, Serdal Çardak, Atilla Eraslan, Salim Bayrak.

Geliboluspor için sonuna kadar çalışmaya devam edeceklerini belirten yeni Başkan Raci Durmuş; “Bu yıl Gelibolulu genç sporcularla gelecek yıl için hazırlık yılı olarak başlamak istiyorum. Alt yapıya gereken ilgi ve alakayı en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmalıyız, bu da sporla mümkün olacaktır. Bu konuda tüm Gelibolululardan destek istiyoruz. Çünkü biz Gelibolu’ya tutkuyla bağlıyız. Yıllardır Geliboluspor’a sınırsız destek veren Belediye Başkanımıza tüm Gelibolulular adına teşekkür ediyorum” dedi.Haber: Ali GEZER