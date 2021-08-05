Kargolar Şehir Merkezinden Taşındı

Belediyenin aldığı kararla şehrin en işlek ve dar sokaklarında caddelerinde hizmet veren kargo merkezleri döner kavşağın en az 1 km uzağına taşındılar.

Şuana kadar bir kargo şirketinin şehir içinde kaldığı, onunda en geç bu ayın ikinci haftasında çıkacağı öğrenildi.

Sokakları kapatan trafiği sıkıntıya sokan kargolardan sonra, marketlerin depolarının da şehir dışına çıkarılmaları isteniyor.Hemen her gün marketlere gelen kamyon ve tırların trafiği önemli ölçüde tepkilere neden oluyor.

Vatandaşlar marketlerin depolarını şehir dışına almalarını ve buradan pikaplarla ürünlerini getirerek cadde ve sokakların saatlerce trafiğe kapalı kalmasını istemiyorlar.Haber Merkezi