ŞÜKÜR SIKINTI BİTTİ.!

Devlet Hastanesi’nde bulunan bir Fiziyoterapist müracaatlara yetmiyordu.Vatandaşlar

Çanakkale’ye Keşan’a giderek, hastanedeki Fizyoterapistin olurunu, okeyini beklemekten kurtuldular.

Özel muayenehane açan fizyoterapist Doğa Yalçın ilçemize gelip özel muayenehanesini açınca vatandaşlarda mutlu oldular.

Fizyoterapist Yalçın, Roma Dondurmasının karşısındaki İş Merkezi’ndeki diş doktoru İbrahim Nalbant’ın bulunduğu katta hastalarını kabule başladı.

Boyun, sırt, bel ağrıları, kas, eklem, sinir ağrıları, felç rehabilitasyon, diz, kalça protezi, kırık rehabilitasyonu başta olmak üzere birçok fizyoterapist tedavilerini başarıyla yapmaya başladı.

Kendisine giderek tedavi olan vatandaşlar;

gazetemize memnuniyetlerini bildirirken, Devlet Hastanesi’ndeki kaprislerden de kurtulduk.”dediler..

Evlere giderek tedavi yapan fizyoterapist Yalçın’ın telefonu: 0533 973 74 17 hastalarını evlerde de muaeyene ederek tedavilerini sürdürüyor.

Haber: Recep YÜZÜAK