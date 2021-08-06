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Yolda Hata Yok Hata Şoförlerde

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Bolayır Kavşağına dış bükey ayna veya ışık konmasını isteyen
vatandaşlara cevap yetkililerden geldi.Yol üzerinde gazetemizin de yaptığı araştırmaya göre Bolayır ve Keşan istikametine giden araçlar için hız kesici olarak90- 70-50 km hızı düşürmek üzere tabelalar konulduğu görüldü.Aynı zamanda Bolayır’dan
ve sahilden çıkışlarda ise yavaşla, kontrol et – geç anlamına gelen yanıp, sönen kırmızı ışıkların 24 saat çalıştıkları tespit edildi.İstanbul ve Gelibolu istikametinden gelen araçların kavşakta bu işaretlere uymadıkları aşırı süratli geçtikleri ve kazalara neden oldukları tamamen şoför hatasından kaynaklı olarak tespit edildi.
Zaman zaman meydana gelen kazalarda da Jandarma ve polis trafik raporlarınagöre sürücülerin işaretli, hız düşürücü levhalara uymadıkları raporlara geçtiği görüldü.
Kavşaklardan nasıl geçileceğini bilmeyen kişilerin sebep olduğu kazalar olarak devlet tarafından her türlü tedbirin alındığı görüldü. Haber: Recep YÜZÜAK

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