Motosikletlerden Şikayet Çok

Yazın gelmesiyle birlikte şehir içindeki motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sayısı arttı.Özellikle vatandaşlar taşıt trafiğine kapalı olan ve çok büyük beğeni toplayan Atatürk Caddesi içinde motosikletlerin gelişigüzel ve yayaları rahatsız edici biçimde üstelik süratli dolaşmalarına vatandaşlar tepki gösteriyor.

Paket servisi yapan bazı işyerlerinde çalışanlarının cadde üzerinde ve hızlı motosiklet kullanmalarından da halk rahatsız.

“GECELERİ BIKTIK”

Vatandaşlardan gelen ikinci bir şikayette başta 26 Kasım Caddesi olmak üzere plaj ve çevresindeki caddeleride egzossuz yarış eden motosikletler bu konuda da vatandaşlar sıkıntılarını dile getirdiler. Haber Merkezi