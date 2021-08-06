“GELİBOLU KADINLARI KOZALARINDAN ÇIKIYOR “PROJESİNE DESTEKLENİYOR

2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Kapsamında Desteklenmeye Hak Kazanan Projeler Açıklandı.Proje Sorumlusu Gülden Okçu Engin yaptığı açıklamasında; “

2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Kapsamında Desteklenmeye Hak Kazanan Projeler Açıklandı.Bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ilan edilmiştir.

“GELİBOLU KADINLARI KOZALARINDAN ÇIKIYOR”

PROJESİ Desteklenmeye hak kazanan projeler arasına girmişti.”raçıklamalarında bulundu.(https://www.gmka.gov.tr/…/2021-yili-sosyal-gelismeyi…#”)

Haber: Seda LİMAN ZENGİN