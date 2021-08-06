Kalitesi ve lezzetiyle meşhur bölgemizin domatesi üreticisini ikinci
turfanın ortasında memnun etti.Çıkış fiyatı 2,5 – 3 TL arası satışa sunulan domates fiyatları üreticisinin zarar
etmeyle karşı karşıya olmasının üreticiyi sürekli tedirgin etmişti.Çiftçilikle uğraşanSütlüce Köyü’nden Zülfikar Dizman “
Domates ciddi şekilde aranır duuma geldi.Fiyatlar yukarıya doğru tırmanırken,
üretici satış fiyatlarından memnun.İnşallah son turfanda da bu verimi alırız. Şuanda
domatesin kilo fiyatı 2.5- 3 lira arası değişim gösteriyor fakar son turfanda fiyatlar 5 tl
nin altından satılmaz.”şeklinde konuştu.
Maliyetlerinde çok yukarda olmasından şikayetçi olan üreticiler bu konudan tedirgin
olduklarını ifade ettiler.Domates pazarda ne zaman 2tl ‘ye düşerse üretici perişan
olur dediler.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
Salçalık Domateste Alım Fiyatları Üreticiyi Memnun Etti
Kalitesi ve lezzetiyle meşhur bölgemizin domatesi üreticisini ikinci