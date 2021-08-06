Salçalık Domateste Alım Fiyatları Üreticiyi Memnun Etti

Kalitesi ve lezzetiyle meşhur bölgemizin domatesi üreticisini ikinci

turfanın ortasında memnun etti.Çıkış fiyatı 2,5 – 3 TL arası satışa sunulan domates fiyatları üreticisinin zarar

etmeyle karşı karşıya olmasının üreticiyi sürekli tedirgin etmişti.Çiftçilikle uğraşanSütlüce Köyü’nden Zülfikar Dizman “

Domates ciddi şekilde aranır duuma geldi.Fiyatlar yukarıya doğru tırmanırken,

üretici satış fiyatlarından memnun.İnşallah son turfanda da bu verimi alırız. Şuanda

domatesin kilo fiyatı 2.5- 3 lira arası değişim gösteriyor fakar son turfanda fiyatlar 5 tl

nin altından satılmaz.”şeklinde konuştu.

Maliyetlerinde çok yukarda olmasından şikayetçi olan üreticiler bu konudan tedirgin

olduklarını ifade ettiler.Domates pazarda ne zaman 2tl ‘ye düşerse üretici perişan

olur dediler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN