VAKALAR ARTIYOR..!

İlçemizde ve Çanakkale’de vaka sayılarında Kurban Bayramı

sonrasında da artış gösterdi.

Vali Aktaş’ında da aşılama konusunda uyarılarda bulundu.Vakaların artışı konusunda

vatandaşlarımızdan aşılarını olmalarını, tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyaran Vali Aktaş Maske,

Mesafe ve Hijyenkonusunu tekrar hatırlatarak kurallara riayet edelim dedi.

İlçemizde de hızla artan vakalar, HES uygulamasındaki yoğunluk haritasında mavilik yerine tekrar kırmızı bölgelerin

yoğunlaşması vatandaşları endişelendirdi ve akıllara tekrar kapanma olacak mı sorusunu getirdi.

Aşılama olmayan vatandaşlar da daha çabuk yayınlan korona virüsün ,yanında Delta Varyantının da görülmesi ve koronavirüsten kat ve kat hızlı artış göstermesi kurallara daha çok riayet etmemizi gösteriyor.

Gelibolu koronavirüs illetinden tam temizlenmişken, başa dönmeyelim ve Delta Varyantını da bölgemize sardırmayalım,

kurallara uyalım.Haber: Seda LİMAN ZENGİN