Gelibolu Belediyesi’nden Yangın Bölgesine Destek Çağrısı

Belediye Başkanı Özacar yangın bölgesine destek olmak için vatandaşlara çağrıda bulundu.Özacar; “Yangın bölgemize destek olmak için birçok duyarlı vatandaşımız bizlere ulaşmaya çalışıyor. Yaraları birlikte sarmak için vatandaşlarımız çağrı merkezimizden kurumumuzla irtibata geçebilirler. Gün birlik olma günü.”dedi.

Özacar; Yangın bölgelerindeki belediyelerimizin koordinasyon merkezleri ile yapılan görüşmeler sonucunda; öncelikli ihtiyaç olarak canla başla mücadele eden itfaiyeci emekçilerimiz için yangın hortumu, eldiven,çizme vb.techizatlar bildirilmiş ve bu malzemeler kurumumuz tarafından bölgemize ulaştırılacaktır.

Diğer yandan güncel ihtiyaç olarak yemek ocağı,buzdolabı ve çamaşır makinesi gereksinim duyulduğu belirtilerek, bu malzemelerin temini noktasında yardım etmek isteyen vatandaşlarımız Belediyemizin santral numarasıolan (0286) 566 10 11 ve 444 8 417 no’lu çağrı merkezimizden

bizlerle irtibata geçebilirler.” ifadelerine yer verdiler.Haber: Seda LİMAN ZENGİN