Saygıdeğer okurlarım,<br>“Gelibolu’nun 37 Yılı” yazı dizimi 6-7-9-10 Ağustos Anafartalar Savaşları yazımı hazırlamak adına özür dileyerek bu yazı dizimi Anafartalar Savaşları yazısının ardından yani 3 gün sonra tekrar devam etmek üzere hoşgörmenizi istiyorum. Saygılarımla. Recep YÜZÜAK

ANAFARTALAR SUVLA ÇIKARTMASI

Mustafa Kemal’in devleştiği, askeri dehasını tüm dünyaya ilan ettiği Anafartalar Zaferlerinin 106. yıldönümü nedeniyle 6-7 Ağustos, 9-10 Ağustos ve bu savaşlar sonrasının sonuçlarıyla ilgili yazım 3 gün sürecek.

6-7 Ağustos gecesi zifiri karanlık bir gecede, General Hamilton birliklerini kıyıya çıkararak, kıyıya hakim tepeleri kazanmak istedi.

Gece saat 22: 00’a kadar dört tabur önemli bir türk direnişiyle karşılaşmadan sahile çıktılar.

Karşılaştıkları küçük birlikler kısa süre sonra geri çekildiler.İngilizler

geri çekilen birlikleri takip edeceklerine, diğer tugaylarında kıyıya çıkmasını bekleyince önemli bir fırsat kaçırdılar.

Arkadan gelen birlikler gecikince karşılıklı çarpışmalar başladı.

Sabaha karşı Suvla Körfezi’nin çevresi büyük ve küçük Kemikli Burunları İngilizler tarafından ele geçirildi.Bu bölgelerde İngilizlerin çıkarması

sürerken Sazlıdere- Karaçalı bölgesinde 300 kişilik bir Yunan gönüllü birliği de, gösteri çıkarması yapıyordu.

5.Ordu Komutanı Liman vonSanders savaşın başladığı günden beri Anadolu Kıyılarından ve Bolayır bölgesinden hep çıkarma hareketi bekliyordu, tüm komutanların aksine Anafartalar Bölgesi’nden hiç çıkarma beklemememişti.Bu nedenle de Mustafa Kemal’in bu bölgeden gelebilecek çıkarma önerilerini hep kulak arkası etmişti.

Bu gelişmekte olan durum üzerine hemen bir alayı bu bölgeye kaydıran Ordu Komutanı Sanders bu bölgenin sorumluluğunu alabilecek biğr komutan arayışına başladı.Mustafa Kemal’le görüşen Sanders Mustafa Kemal’in fikrini sordu.

Mustafa Kemal;

“Bütün mevcut birlikleri emrime vermekten başka çare yoktur.” dedi.

Ordu komutanı Liman vonSanders;

“ Bu kadar birlik çok gelmez mi?”deyince Mustafa Kemal;

“Az bile gelir.”

diye yanıt verdi.

Bunun üzerine de Ordu Komutanı tarafından, cepheye Anafartalar Grubu Komutanı olarak atandı.

Kıyıya çıkan İngilizler, Kireçtepe’ye, Gazibaba Bölgelerine doğru ilerlemeye başladı.

7 Ağustos günü Mestan Tepe’ye doğru ilerleyen İngilizler de Jandarma Taburu tarafından durdurularak başarılı olamadılar.

Bu sırada genişleyen cephede Türk Kuvvetleri az geliyordu ve İngilizler Pınartepe’ye doğru ilerliyorlardı.General Stopford’un hedefine ulaşması için bir engel gözükmüyordu.

Eğer İngilizlerin ilerleyişi durmazsa; birkaç km daha ilerlemeleri halinde Boğaza hakim tepelere ulaşabilirler, boğazı da ateş altına alabilirlerdi.

İngilizlerin 27 bin kişilik gücüne karşı 3 bin kişiyi aşmayan Türk Birlikleri karşısında, sadece Kuzeyde Karakol Dağı’nın bir bölümünü eline geçirebilen düşman kıyıdan 800 metre ilerleyebilmişti.

Anafartalar Savaşı

(9 Ağustos 1915)

Bugün savaş 04:00’da 12. Türk Tümeni’ninin süngü hücumuyla başladı. İngilizler karşı taarruzlarla geri atıldılar.

Mestantepe’den Tekketepe’ye yönelen İngiliz Taarruzu, İngilizlere çok büyük kayıplar verdirerek püskürtüldü.

Sağlı- sollu taarruza kalkan İngilizler, Türk topçu atışlarıyla durduruluyor ve karşı taarruzlarla bozguna uğratılarak geri atılıyordu.

İngilizler, donanmanın ağır topçu ateşiyle taarruz ediyorlar fakat bir adım ilerleyemiyorlardı.Bazı tepelerde yüz- ikiyüz

metre ilerleselerde türk savunması tarafından durduruluyordı.

Anafartalar bölgesinde çetin çatışmalar oluyordu. Mustafa Kemal birliklerin gece uyumadan sabaha kadar tahkimatları kuvvetlendirmesini

istedi.9 Ağustos günü Anafartalar ve Kocaçimen Bölgesinde İngiliz Taarruzları tamamen durduruldu. 7. tümenimiz önemli kayıplar vermişti.

Bu tümenin alay komutanlarından biri şehit düşmüş biri de yaralanarak cephe gerisine alınmıştı.

Beşinci ordu komutanı başkomutanlığa sunduğu raporunda, Anafartalar ve Kocaçimen Bölgesi’nde, İngilizlerin tamamen durdurulduğunu ve

arazi kazanıldığını bildirdi.

General Hamilton 9 Ağustos günü için “ Baskın tarzında yapılan çıkarmanın kendilerine bugüne kadar sağladığı kazanımların sonucu, yanlış uygulamayla

kaybettirildiğini, sadece yer kaybetmek değil İngiliz birliklerinin de zor duruma düştüğünü” belirtti.

YARIN 10 Ağustos Taarruz’u