Grup Başkanvekili Turan’dan AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığına Ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu: “Herkes yanan ciğerlerimize, ormanlarımıza odaklanmışken ucuz siyasi polemikler çıkarmak tam bir CHP klasiği. CHP, Kılıçdaroğlu’yla 6 ok’u unuttuğu gibi, siyasi ahlakı ve nezaketi de unuttu.

Sayın Kılıçdaroğlu yatıyor kalkıyor; THK’nın uçaklarıyla ilgili birbirinden farklı mesnetsiz iddialarda bulunuyor. Milletin sinir uçlarıyla oynuyor, toplumda huzursuzluk oluşturmaya çalışıyor. Adeta yangına körükle gidiyor. Kılıçdaroğlu dün THK ziyaretinin ardından ‘çalışabilir uçak yok’ demişti, bugün ‘var’ diyor. Kendi bir şey söylüyor grup başkanvekilleri başka şey söylüyor.

Kaldı ki kamu yararına faaliyet gösteren bir dernek statüsünde olan, 96 yıllık THK’daki kayyım sürecinin en büyük müsebbibi CHP’dir. Eski yönetim kurulu üyelerine bakınız, çoğu ya CHP milletvekili ya da adayı. Düne kadar kurumun avukatları varken bile özel sözleşme imzaladıkları avukatları CHP’li meşhur isim ve kızıydı. Elini attığı her şeyi kurutan CHP, bugünkü THK’nın içinde bulunduğu durumun da en önemli sebeplerinden.

Hatırlayın, nasıl ki CHP siyasi vesayeti temsil ediyorsa, bürokratik vesayetin kollarından biri de düne kadar THK idi. Onlarca yıl tekel olarak kurban derileri toplandı, mahallesinden arkadaşından deri alan mahkemelerde süründürüldü, okullara bağış zarfları dağıtıldı. Tarım uçakları, sivil havacılığa destekler vb. beklenirken az sayıda Beyaz Türk’ün keyfi için kurum adeta arpalık olarak kullanıldı, borca battı. CHP’nin bir dönem arka bahçesi haline getirdiği THK’yı kayyım bile kurtarmakta zorlanıyor. Dolayısıyla THK ile ilgili eleştiri yapacak en son kişidir Kılıçdaroğlu. Kötü niyetlilere rağmen; devlet millet el ele bu süreci aşacağız. Devam eden yangınları da kısa sürede söndürüp yanan her yeri yeniden ağaçlandıracağız.” Haber Merkezi