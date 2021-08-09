GTSO ‘dan Yangın Bölgesine Büyük Yardım

Gelibolu Ticaret Odası’ndan Yangın Bölgesindeki Hayvanlara Saman ve Yem Gönderiliyor

Gelibolu Ticaret Odası başlattığı yardım kampanyasıyla Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde meydana gelen yangınlarda tüm samanlıkların ve meraların, otlakların yanması sonucu en büyük sıkıntılardan biri olarak ortaya çıkan hayvan yemi ve saman sıkıntısına bir nebze faydalı olabilmek için ilk etapta ilçemiz çiftçilerinden topladığı iki bin balya saman ile 20 tonluk yemlik buğdayı yangın bölgesi olan Marmaris’e gönderiyor.

Ticaret Odalarının Ege ve Akdeniz’deki Ticaret Odalarıyla kurdukları temas üzerine yangın bölgesindeki odalar her türlü yiyecek ve giyecek yardımları çok bolca olarak vatandaşlarca yapılmakta fakat en büyük sıkıntımız hayvanlarımızın yiyecek bir balya otu ve samanı yok her yer yandığı için mera kalmadı, otlatacak çayır , yeşil kalmadı. Tek acil ihtiyacımız hayvanlarımıza saman ve yem demesi üzerine çalışmalara başlandı ve çok kısa bir süre içinde yardımlar çığ gibi büyüyerek, ilk parti olarak Marmaris’te hayvancılık yapanlara 2 bin balya saman ile 20 ton yemlik buğday yola bugün çıkıyor.

Bu konuda çalışma başlatan ve çok kısa bir zamanda 4 bine yaklaşan balya temin eden Gelibolu Ticaret Odası Genel Sekreteri Hüseyin Çakmak ile Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çetin’i tebrik ediyoruz.

Bu haftada yardım yapmak isteyenlerin yardımları alınarak ikinci bir parti olarak yangın bölgelerine gönderilecek.

Haber: Recep YÜZÜAK