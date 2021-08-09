Basketbol Şut Turnuvası Bugün

Gelibolu Gençlik Merkezi Spor Kahve Kitap Projesini kapsayan Basketbol Şut Turnuvası için kayıtlar ve müsabakalar 9 Ağustos Pazartesi (bugün) yapılacak.

Basketbol Şut Turnuvası için kayıtlar bugün saat 13:00’te , müsabakalar ise saat :14:00’te yapılacaktır.

İlgilenen gençler başvurularını ilçemiz Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu’na yapabilecekler.