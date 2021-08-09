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GÖNÜLLÜLÜK SEMİNERİ VERİLDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı GPDP 2020-1 kapsamında desteklenen Gelibolu Piri Reis Derneği tarafından yürütülen Gelibolu Gönüllü Gençlik Timi Projesi faaliyetleri kapsamında gençlerle Biga Gençlik Merkezi nde görevli Gençlik Liderler Mehmet Özcan ve Hüseyin Ceyhan tarafından Gönüllülük Semineri verildi. Gençlik liderlerlerinin gençlerle sohbet tarzında gerçekleştirdiği seminerde gönüllülük kavramının açılımı gençlerdeki yansıması nasıl genç gönüllü olunabileceği yönünde söyleşiler sonrasında soru-cevap kısmına geçildi. Seminer arasında gençlerle birlikte liderler ikramlık alanına alındı sonrasında Proje Koordinatörü Gülden Okçu Engin GENÇLER ile gönüllük çemberi oyununu anlatıp girişi yapıp sahneyi gençlere bıraktı.
Oyun sonrası gençler Liderler ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gençlikkampları hakkında bilgi aldılar.
Seminer hem gençlerin bilgi aldıkları hem farkındalıklarının arttığı hem eğlenip keyif aldıkları bir organizasyon oldu. ,
Proje Koordinatörü Engin,bu tür gençlere yönelik farkındalık seminer,eğitim,söyleşilerinin devam edeceğini bildirerek
Emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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