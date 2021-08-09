TURAN’DAN BAYRAMİÇ MUHTARLAR DERNEĞİ’NE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan bir dizi program gerçekleştirdiği Bayramiç’te, geçtiğimiz günlerde başkanlık seçimi yapılan Bayramiç Muhtarlar Derneği’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Turan: “Muhtarlarımız; devletimizin adeta yereldeki en kuvvetli temsilcileri. Milletimize dokunan, onların sorunlarıyla, talepleriyle hemhal olan, konuları ilgili mercilere ve siyaset kurumuna ivedi bir şekilde ileten muhtarlarımız ülkemiz demokrasisinin en güzel örneği. Çanakkale’deki tüm muhtarlarımızla görüşmelerimizi, istişarelerimizi güçlü bir şekilde devam ettirmeye gayret ediyoruz. Bugün burada geçtiğimiz günlerde başkanlık seçimi olan Bayramiç Muhtarlar Derneği’mize hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Yeni dernek başkanımız Yanıklar Köyü Muhtarımız Ömer Can’a yeni görevinde başarılar diler, bayrağı devreden eski dernek başkanı Çavuşköy Muhtarımız İbrahim Bingül’e çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.” dedi. Haber Merkezi