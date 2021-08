93 HARBİ VE BALKAN SAVAŞLARI SONRASI GÖÇLER- Öğretim Görevlisi Aydan YÜZÜAK

1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı sonrası Balkanlar’da büyük değişiklikler meydana geldi. Berlin antlaşması sonrasında Osmanlı Devleti’nin gücünün de gittikçe azalması sonucu kaçınılmaz bir sonucu olarak Panislavist bir politika izleyen Rusya Balkanlar’da etkisini arttırdı.

19. YY’ın sonunda Balkanlarda başladığı ayrılıkçı fikir dalgalarının durdurmak neredeyse mümkün görünmüyordu. Bölgede kendi hegemonyasını kurmaya çalışan Rusya, Osmanlı İmparatorluğu’na baş kaldıran tüm Balkan halklarını desteklemeye başladı.

Rusya’nın yanı sıra birçok Avrupa ülkesi de Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünü koruma politikasından vazgeçerek Rusya’nın yanında yer aldılar. Berlin antlaşmasından sonra da bu anlaşma ırkçı ve dini gruplara uygun zemin hazırladığından Balkanlardaki etnik gruplar arasında da kilise mücadeleleri başlattı.

Sırp, Yunan, Bulgar çeteleri kiliseler arasında büyük bir mücadele başlattılar. Bu sırada özerk bir statü elde eden Bulgarlar Bulgar-Makedonya-Edirne devrimci örgütü bünyesinde faaliyetlerini hızlandırırken; Yunanlılar Etniki Eterya, Sırplar da Aziz Savan gibi cemiyetler kurarak topraklarını genişletmek amacıyla girişimler başlattılar. 1830 yılında Yunanistan, 1878’de Sırbistan, 1908’de de Bulgaristan’ın bağımsızlıkların’ı ilan etmeleri ile zorunlu askerlik başlatmalarına destek veren Almanya ve Fransa’nın da arka çıkmaları bu devletlere askeri teknoloji desteği de vermeleri bu ayrılmalara güç kattı ve ayrışmayı hızlandırdı.

II.Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte Balkanlar’da artan bir hareketlilik de başladı. 1908 Ekiminde bağımsızlığını ilan eden Bulgaristan’dan sonra Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’da Bosna-Hersek’i topraklarına kattığını ilan etti.

Bu olayların ardından bu bölgede de göçler artarak hızlandı. Osmanlı Devleti’nin hakimiyet ve etkinliğinin azaldığı dönemde Rusya Balkanlarda birbirlerine karşı olan devletleri bile bir araya getirerek Osmanlı’ya karşı anlaşmalarını sağlamıştır.

1912 Ekiminde önce Karadağ olmak üzere Sırbistan Bulgaristan ve Yunanistan Osmanlı’ya savaş ilan etmişlerdir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun bu son yüzyılında yaşadığı iki büyük savaş 93 Harbi ve Balkan Savaşları sonrasında Anadolu’ya iki büyük göç dalgası olmuştur. Bölgede yaşayan Müslüman Türk halk bu bereketli topraklarda yüzyıllardan beri burada barış, huzur ve güven içinde yaşıyordu. Ancak imparatorluğun zayıfladığı ve Sırp, Yunan ve Bulgar baskılarının arttığı bu dönemde türlü işkencelere maruz kalan Türkler artık can güvenliklerinin de kalmamasıyla göç etmekten başka çare bulamamışlardı. Evlerini barklarını bırakarak yanlarına alabildikleri kadar eşyalarını arabalarına yükleyerek yollara düşmüşlerdi. Kötü iklim koşulları ve hastalıklar yüzünden yollarda binlerce insan hayatını kaybetmişti. Çeşitli kaynaklara göre göçler sırasında Anadolu’ya ve Trakya’ya 3,5 milyonla 5,5 milyon arasında göçmen geldiği tahmin ediliyor. Bu savaşlarda Rusların ve Bulgarların Türkleri Rumeli’den adeta can mal güvenlikleriyle tehdit ederek göçe zorladığını görüyoruz. Balkanlardaki devletlerin gerçek hüviyetine kavuşması için Türklerden temizlenmesi gerektiğine inanıyorlardı.

Osmanlı İmparatorluğu tarihindeki en acı dönemini yaşıyordu. Bu savaşlarla birlikte devletin ekonomisi iyice çökmüştü yeni gelenlerle birlikte barınma sağlık gıda ve sosyal sorunlar da ortaya çıkmıştı.

Rumeli’den gelen Müslüman Türk göçmenler, Anadolu’ya, Trakya’ya, Ege Adalarının karşısındaki kıyılara yerleştirildiler.

Gelen göçmenler yerleştirildikleri arazilerde geldikleri yerlerin tecrübelerini kullanarak devletin kendilerine verdiği birçok boş araziyi kullanarak ekonomiye de önemli katkılar sağlamışlardır. Bunun yanında Milli Mücadele döneminde önemli bir insan gücü oluşturdukları da açıktır.

GELİBOLU BÖLGESİNE GELEN GÖÇLER

Gelibolu’ya balkan göçleriyle gelenlerin oluşturduğu dört (4) köy bulunmaktadır. Bu köylerden ikisi Osmanlı-Rus Savaşı (1877-1878) öncesi 1830 yılında, ikisi de 93 Savaşı sonrası 1893 yılında gelip kurulmuşlardır.

Kocaçeşme, Adilhan, Kalealtı ve Çokal Köyleri’nde yaşayan vatandaşlarla yaptığım bire bir görüşmelerde halen hayatta olan 80-90 yaş üzerindeki kişilerin baba ve dedelerinden dinleyerek öğrendikleri bilgilere göre anlatımlarını toplayarak düzenlediğim bu bilgiler ışığında bir sunum hazırladım.

KOCAÇEŞME KÖYÜ: Gelibolu- Keşan yolu üzerinde, Koru dağlarının uzantısı olan ovada denize 100-150 metre mesafede bulunuyor. Bu köye ilk gelenler 1830 Kafkas Çerkezleri. Bulgaristan’dan gelen 63 hane ise 1873’te buraya gelmişler. Kendilerini buraya yerleştiren Osmanlı Devleti, her haneye yeterli olabilecek kadar toprağı Sultan Süleyman Vakfı’ndan, hanelerin nüfuslarına göre dağıtıyor. Halen ellerindeki tapularda Sultan Süleyman Vakfı yazsa da, çoğunluğu kadastral tapuya dönüşmüş durumda.

Bu 63 hanenin geldiği yer ise Bulgaristan’ın Lofça (Lovec) olduğunu öğreniyoruz. Bugün köyde Çerkez bulunmamakta.

1912 Balkan Harbi’nde Bulgarların Trakya’da bu köye kadar inmeleri üzerine, Çerkezlerin köyü terk ettikleri 3-5 hanenin de Cumhuriyet kurulduktan sonra köyü terk ederek İstanbul’a gittikleri anlatıldı. Köyün adının ise köyde bulunan çok büyük bir çeşmeden geldiğini söyleyen köylüler, bu çeşmeden daha büyük çeşme çevrede yok deyip buranın adı Kocaçeşme olsun demişler. Köyün ihtiyarlarının anlattıklarına göre köy kurulduğunda köyde hatırlı ailelerin bulundukları bunların gelen 63 haneye önderlik yaparak bugünkü sahaya yerleşmelerini sağladıklarını anlattılar. Hafız Ahmetler, Çoban Ahmetler, Demireller başta olmak üzere köyün kuruluşunda nasıl yer seçimi kararı verildiğini şöyle anlatıyorlar.

Bulgaristan’da bulundukları yerde çok kabak yetiştirirlermiş. Birkaç geceliğine konakladıkları bu ovanın topraklarını görünce köyün sözü geçenleri toplanıp burada kalıp kalmayacaklarını kararlaştırmak istemişler. Toplantı sonunda şöyle bir karar verilmiş.. “Biz Bulgaristan’da köyde en çok ne ekerdik, ne yerdik? Köylüler cevap vermişler “Kabak yerdik ekerdik”

Peki bu topraklara baktınız mı? Aynı toprak. Üstelik burda deniz de var balık da tutarız, karşımızda balkan da var keçi de bakarız..”

Hepsi birden burada kalıyoruz deyip obalarını buraya kurmaya başlamışlar. Tam 148 yıldır buradalar ve hallerinden de çok memnunlar.

Bugün bu bereketli topraklarda çiftçilik, büyük ve küçükbaş hayvancılık yapıyorlar. 15 hane de balıkçılık yaparak Saros’un en güzel balıklarını Trakya ilçeleri ve İstanbul’a gönderiyorlar. Köyün tamamı okur-yazar. Orta, lise ve üniversite bitiren birçok genç var. Köyden 10-15 hanenin de Gelibolu’da esnaflık yaptığını görüyoruz.

ADİLHAN KÖYÜ: Gelibolu’nun Keşan sınırına yakın, Saros Körfezi’ne kuşbakışı bakan, sırtını da Korudağlarına dayamış güzel bir köyümüzdür.

Köyün ilk kuruluşu ile ilgili kesin bilgilere maalesef tam anlamıyla ulaşamadık. Köyde bulunan eski bir Osmanlı hamamı ile 250 yıl öncesine ait olduğu, arkeologlar tarafından inceleme sonucu saptanan bir mezarlık bulunmaktadır. Köyün adı ile de ilgili olarak değişik anlatımlar var. Bir anlatıma göre, köyün kuruluşunu Türklerin Rumeli’ye geçişleri sırasında Gazi Süleyman Paşa’nın yanındaki yiğitlerden birinden adını aldığı, Gelibolu ve çevresinin fethinden sonra Keşan’a doğru sefere çıkan kuvvetlerin başındaki bir komutanın, bu bölgeyi çok beğenerek buraya yerleştiği ve Adil Han adını köye verdiği buradaki Osmanlı mimarisine ait olan hamam ve çeşmenin de o zamandan kalma olduğu bilinmektedir. Bir-iki başka anlatımın da köyün eski yapılaşmalarıyla, 150 yıl öncesindeki olayla da ilinti kurmak olası gözükmekte. Gelibolu Yarımadası’nın fethi sırasında da Gazi Süleyman Paşa’nın yanındaki komutan ve yiğitlerinin, hocalarının adlarına göre köyler bulunduğu sabittir. Burhanlı Köyü, Cevizli Karainebeyli köylerinin adlarını da aldıkları gibi. Karainebeyli’yi Kara Nebi’nin, Burhan Köyü, Burhan Dede’nin, Cevizli’yi ise burada Rumlar tarafından çok ceviz ve badem yetiştirildiği için Cevizli dendiği gibi…

Bulgaristan’ın Harmanlı kasabasıyla Hasköy’den Adilhan’a gelenlerin 60-65 hane olduklarını anlatan 91 yaşındaki Bekir Amca, dedesinin Bulgaristan’dan 27-28 yaşında geldiğini, babasının da küçük çocukken Bulgaristan’dan geldiğini anlattı bize.

Gelenlerin Adilhan köyüne geldikleri vakit, burasını çok beğendiklerinden yerleşmeye karar verdiklerinde, köyü Bulgaristan’daki köye benzettiklerini bol büyük orman bulunduğu için de, tahtacılık yapabileceklerini düşünerek buraya yerleşmişler.

Geldikleri köyde de ormandan ağaç keserek tahta biçerlermiş, bu yüzden burayı seçmişler diyen Bekir amca, Osmanlı Devleti’nin kendilerine kişi başına da 10’ar dekar olmak üzere her aileye 40-80 dönüm arazi verildiğini söyledi. Daha sonra da ormanlıklardan yerler açtıklarını anlattı.

Burada verilen tarlaların tapuları da Sultan Süleyman Vakfı’ndan tapuludur. Bugün eski tapularla bir yer satmaya kalksalar, vakfiye parası ödüyoruz devlete diyor Macır Hasanların torunu 91 yaşındaki Bekir Top.Köyde Dağlılar, Kayalar, Ercep Ağalar, Durmuşlar(Kaya), Salih çavuşlar, Düllüoğulları diye köyün ileri gelenlerinin bulunduğu, yakın zamana kadar bu ailelerin köyde hatırlarının, sözlerinin dikkate alındığını söyleyen Bekir Amca, babasının askere gittikten 9 yıl sonra köye döndüğündeki bir olayı şöyle anlatıyor.

“Babam 19 yaşında asker olmuş, Güney Cephesi’ndeki savaşa gitmiş. (Yemen Cephesi olduğunu tahmin ediyoruz) Aradan 9 yıl geçmesine rağmen en ufak bir iz gelmemiş. Bir gün, köye bir adam gelmiş, köy odasına girince odadakiler; “Hoş geldin misafir..!” demişler. Babam da ben misafir değilim, bu köylüyüm deyince de kimlerdensin diye sormuşlar. Babam dedemin adını söyleyip Macır Hasanların oğluyum demiş. Adamın biri koşup eve müjde istemeye çıkmış. Dedem rahmetli, ninem bahçede fırın yakmışlar oturuyorlarmış. Adam oğlunuz geldi müjde isterim deyince de, rahmetli ninem

“Ahh! Oğlanım bizim oğlan 8-9 sene önce şehit oldu. Askere gitti, bir daha da dönmedi yavrucum, demiş. Az sonra babam gelince avluya, dedem babamı sorguya çekmiş.

Ananın adı ne?

Ablanın adı ne?

Kardeşinin adı ne? Ardından ninem babama sarılıp bayılıp düşmüş.

Tam 9 yıl Ne bir haber, ne bir resim..!

Babam önce Trablusgarp’a, oradan Yemen’e geçmişler. Esir kalmış 3 yıl. Kaçmış ve yayan yollara düşmüş. Bakmış ki yolda jandarmalar, nereye demişler, anlatmış. Jandarma çavuşu, Anadolu’yu kurtarıcaz orduya katılır mısın? Demiş, o da gitmiş Mustafa Kemal’in ordusuna katılıp 2 yıl da orda kalmış. Sonra, sonrası malum… İnönü’de, Sakarya’da savaşmış ve 1922’de çıkıp gelmiş” diye anlattı Bekir Amca. Bazen de coşarak ellerini sallayarak 9 yıl, 9 yıl diye coşkuyla bağırıyordu.

Köyde şimdi 630-640 arası kişi yaşıyor. Son 50 yıldır, okuyanlar başka yerlere gidiyorlar. Gelibolu ve Keşan’da esnaflarımız var. Dışarı kızlar gidiyor ve nüfus her yıl düşüyor diyor muhtar. Halk artık orman ürünleri biçip satmıyor. Ayçiçeği, buğday üretimi ile arıcılık ve çok az da hayvancılık yapıyorlar.

