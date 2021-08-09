10 AĞUSTOS TAARRUZU-Recep YÜZÜAK

İngilizler Türklerin elinde bulunan sırtları ele geçirmek için 10 Ağustos sabahı yeniden taarruza kalktılar .Yeni tugay iki taburuyla dünkü taarruzu yapan 11 nci Tümene katılarak taarrruza başladı.

Bu birlikler bir topçu tugayıyla da desteklendi.İngilizlerin bugünkü taarruzu 12 nci Türk Tümeni’nin cephesine yapıldı.İki saat süren kanlı çarpışma sonunda İngilizlerin taarruzu durdurularak geri püskürtüldüler.

Saat 11:00 ve 14:00 da yeniledikleri iki taarruzda başarılı olmadı.

İngilizler saat 15:00’te ele geçirmek istedikleri Yusufçuk Tepesi’ni savunan 34 ncü türk alayını yoğun bir top ateşine tuttular.Alayımız büyük kayıplar verdi.Ağır ağır geri çekilmeye başladı.

Bu arada iki kez de, Kireçtepe’yi savunan Jandarma Birliklerimiz taarruza kalktılarsa da taarruz püskürtüldü.

9.İngiliz Kolordusu’nun bütün güçleriyle Anafartalar Bölgesi’nde başlattığı taarruzlardan hiçbiri hedefine ulaşamadı.İngiliz yazar Oglander, Çanakkale- Gelibolu Askeri Harekatı adlı eserinde bakın ne diyor:

“Suva ve Anzak’ta savaşa giren 50 bin kişilik İngiliz Birliklerinin 3 günde verdiği kayıp, 1800’den aşağı değildi.”

Bugünkü savaşları Suva yakınından izleyen İngiliz Hamilton’da taarruzların sürüdürülmesinde yarar görmeyerek, birliklerine bulundukları hattı korumalarını söyledi.İmroz’daki karargahına dönen Hamilton’u burada daha üzücü bir haber bekliyordu.Conk bayırındaki birliklerin yenilgi haberi verildi.Hamilton, savaşın başladığı günden beri yine yeni birlikler istiyordu.Kendisine takviye yapıldığı takdirde savaşı kazanacağı söyleniyordu.

İngiliz yazar Wonder, General Hamilton’un anılarında şunları yazdığını belirtir:

“Türkler ancak bizi Conk bayırından atmak suretiyle görevlerini yapacaklarını anladılar ve böyle yaptılar.Bununla beraber önemi yok, hiçbir zaman tasalanmamalı”

General Hamilton yeniden taarruz istiyordu.11 Ağustos’ta yeni gelen birliklerin çıkarmalarını tamamlar tamamlamaz, 12 Ağustos gecesi taarruz ettirmeyi düşünüyordu.Bu taarruz daha sonra 13 Ağustos sabahına bırakıldı.12 Ağustos günü İngilizlerin 163 ncü Tugayının yaptığı saldırılar Türk Birlikleri tarafından durduruldu ve İngilizler 500 metre geriye sürüldüler.Akşam saatlerinde takviye alan İngiliz birlikler , bu kez başlattıkları taarrruzla 36 ncı alayımızın bir taburunu yerinden sökerek takibe başladılar.İki bölükten ibaret olan alay , İngilizlere süngü hucumuna geçerek İngilizlerin tabur komutanları dahil hepsini süngüden geçirdiler.

Bunu gören diğer İngiliz Birlikleri süratle geri çekilerek mevzilerine girdiler ve 13 Ağustos’ta yapacakları taarruzdan vazgeçtiler.

KİREÇTEPE MUHAREBELERİ

(19 Ağustos 1915)

Karakol dağına yerleşmiş olan İngilizler, donanma ateş desteğinde Kireçtepe’ye yerleşmiş olan ve günlerdir burasını kahramanca savunan Jandarma Birliklerimize bir taarruz başlattılar.Kireçtepe’deki Türk mevzileri gemilerden açılan topçu ateşiyle saatlerce dövüldü.

Büyük kayıplar veren Gelibolu Jandarma Taburu geri çekilerek

Havantepe – Kanlıtepe’de tutunabildi.İngilizlerin bu başarısını telefon irtibatı olmaması yüzünden geç haber alan 5. Tümen Komutanı Yarbay winler hemen takviye kuvvetleriyle Kireçtepe’ye yürüdü.

Aslantepe’yi alan İngilizler de bu sırada Kanlıtepe’ye ilerliyorlardı.Türk Birlikleri süratle takviye edilerek, havanın kararmasıyla birlikte İngilizlerin ilerlemesi durduruldu.

Ertesi günü 16 Ağustos’ta İngilizlere düzenlenen gece taarruzuyla Aslantepe geri alındı.Fakat aynı gece takviye alan İngilizler tepeyi geri aldılar.Bu durumu gören Türk 17. Alayı, İngilizlere saldırdı ve tepeyi geri aldı.

İngilizler ağır kayıplar vermişti.Tekrar geri çekilmek zorunda kaldılar.

Savaşları idare yerinden izleyen kurmay albay Mustafa Kemal , yeni bir düzenlemeye giderek kendi deyimiyle,” Anafartaların Buhranlı Günü” 17 Ağustos sabahı iki taburla karşı taarruza kalkarak , Kireçtepe’nin 500 metre ilerisine kadar olan alanı geri aldı.İngilizler saat 14:00’te tekrar bir taarruza kalktılarsa da binlerce ölü vererek geri atıldılar.

21 Ağustos’a kadar küçük hareketler dışında önemli bir gelişme olmadı. Birliklerimiz bu sıra içinde Anadolu’dan getirilen iri topları yerleştirerek, ateş güçlerini artırdılar.Birlikleriniz mevzilerini güçlendirerek ve yeni siperler kazarak yerleştiler.

SÜRECEK