CHP İLÇE BAŞKANI PARLAK’TAN 10 AĞUSTOS ANAFARTALAR ZAFERİ MESAJI

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, 10 Ağustos Anafartalar Zaferi’nin 106. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Parlak mesajında; “Tarihimize ‘son büyük süngü savaşı’ olarak geçen Anafartalar Savaşı’nda, Gelibolu Yarımadası’nı işgal etmek isteyen düşman kuvvetlerine geçit verilmemiş hem tarihimizin hem de Avrupa tarihinin seyrini değiştiren büyük bir zafer elde edilmiştir. Anafartalar Zaferi ile İngiliz kuvvetlerinin öncülüğündeki düşmanın elindeki stratejik önemi yüksek kara parçası alınmış ve zafere ilişkin bütün ümidi kırılarak ‘geldikleri gibi gitmeleri’ süreci hızlandırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti de Anafartalar Zaferi’ni kazandıran azim ve kararlılık üzerine kurulmuştur. Kazanılan bu zafer, geleceğe ümitle bakmamızın da teminatı olmuştur.

Anafartalar Zaferi’nin 106. yıldönümünü kutluyor; Anafartalar Kahramanı, büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale Savaşları’nın tüm kahramanlarını bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle anıyorum”ifadelerine yer verdi.

Haber: Hilal GEZER