2NCİ ANAFARTALAR MUHAREBESİ-21 Ağustos 1915

21 Ağustos saat 14:30’da İngiliz Kolordusu’nun 85 topu ile Anzak Kolordusu’nun topları karadan, 6 savaş gemisi denizden,birliklerimizin üzerine ölüm yağdırmaya başladılar.

Mevzilerimizin çoğu etkili bombardumanlarla tahrip edildi.İngilizler 15:30’da İkinci Tümen, 15:45’te Yedinci Tümen cephemize taarruza geçtiler.İngiliz taarruzunun başlaması üzerine,

Anafartalar grup komutanı Mustafa Kemal, suvari alayını ileri sürerek, 34 ncü Türk Alayını takviye etti.Tam bu sırada İngilizler tekrar korkunç top atışına başladılar.Top atışları sürerken İngiliz ve Anzak Kolorduları da taarruza kalktılar.

Birliklerimiz acele takviye istiyordu.Bir süvari alayı ile iki tabur süratle tümenin emrine girdi.

Top atışlarından büyük zarar gören birliklerimiz takviye birlikleri ile desteklenerek 22 Ağustos sabaha karşı 04:30’da karşı taarruza kalkarak mevziler geri alındı ama birliklerimizden kat ve kat güçlü desteklenen İngilizler karşı hücumla tekrar mevzileri geri aldılar.

Gün ağırırken Türk Birlikleri iki yönden taarruza kalkarak şaşkına dönen binlerce İngilizi esir aldılar.

Direnenleri ise süngüleyerek mevzileri bir daha geri vermemek üzere aldılar.

Bu savaşta Oglendere göre İngilizlerin kaybı 5300, İngiliz tahkik komisyonu raporuna göre ise 8500’dü Türkler toplam 2598 kayıp vermişlerdi.

BOMBATEPE MUHAREBESİ

27 Ağustos saat 16:00’da yedinci tümen cephesinin mevzileri karadan ve denizden yoğun bir top

ateşine tutularak Kayacık Ağılı bombalandı.Sabahtan akşama kadar bombalanan bu bölge saat

17:00’de İngiliz Piyadeleri tarafından sarılarak taarruza geçildi.

İngilizlerin bu taarruzu Türk birlikleri tarafından püskürtüldü.Karşı taarruza geçmek isteyen türk birlikleri başlayan yoğun top ateşi yüzünden durmak zorunda kaldılar.

Bombatepe’deki siperler karşılıklı olarak birkaç kez el değiştirdi durdu. Sonunda çoğunluğu Türk Kuvvetlerinin eline geçti.

28 Ağustos akşamına kadar savaş sürdü ama birlikler birbirlerine bir üstünlük sağlayamadılar.

Türk Birlikleri 679 şehit verirken, İngilizlerin kaybı 1100 ‘dü.

Bu savaş Anafartalar Bölgesi’nde yapılan son savaş oldu.Bundan sonraki günlerde Anafartalar ve

Arı Burnu’ndaki hareketlilik kalmadı ve İngilizler çekip gidene kadar mevzi çatışmaları ile günler geçti.

SON

YARIN ANAFARTALAR SAVAŞLARI’NIN SONUCU