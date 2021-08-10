BAKAN ERSOY ÇANAKKALE’YE GELİYOR

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un bir dizi programlar dolayısıyla 10 Ağustos 2021 Salı günü Çanakkale’ye geleceğini duyurdu. Turan, “Çanakkale’miz çok özel bir şehir. Bakanlarımız hemen her fırsatta şehrimize geliyor. Tarihin son büyük süngü savaşı Anafartalar Zaferi’mizin 106. yılında da Kültür ve Turizm Bakanımız birtakım programlara katılmak üzere Çanakkale’mize geliyor.” dedi.

Ziyaret kapsamında Anafartalar Zaferi Programı, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı Bilgilendirme Programı, Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye Müzesi Açılışı, Troya Müzesi Programı, Turizmcilerimizle Koordinasyon Toplantısı, Gökçeada’daki Kiliselere İadesine Karar Verilen İkonalar’ın Takdimi gibi etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor.