GELİBOLU HALK EĞİTİM MERKEZİ USTA ÖĞRETİCİ TALEBİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Gelibolu HEM Usta Öğretici başvurusu için gerekli şartları içeren belgeyi sosyal medya hesaplarından bildirdi.Buna göre HEM başvuru açıklamasında ; “2021 – 2022 öğretim yılında Usta Öğretici olarak çalışma talebi başvuruları Ağustos ayı içerisinde e-devlet üzerinden e yaygın sismine giriş yapılarak elektronik ortamlarda yapılacaktır.

Başvuru sahibi tüm işlemlerin doğru ve kuralına uygun yapılmasından kendisi sorumlu olacaktır. Bu çerçevede başvurunun zamanında (takvim içi) 10-31 Ağustos tarihleri arasında yapılması, gerekli tüm belgelerin sisteme tanıtılması, iletişim bilgileri dahil tüm bilgilerin sisteme doğru olarak işlenmesi, kurs açabileceği modülleri sistem üzerinden doğru olarak seçmesi işlemlerinden başvuru sahibinin kendisi sorumlu olacaktır.

Başvuru sırasında (Ağustos ayı içinde) kuruma herhangi bir belge ve ya dosya verilmeyecek olup, talep edilen kurs açılacağı zaman puan sırasına göre görevlendirme yapılacak ve usta öğretici adayı kuruma davet edilerek dosyasını da beraberinde kuruma getirecektir. Dosya içerisinde sisteme tanıttığı belgeleri ve aşağıda belirtilen evrakları asıllarıyla berabere getirerek doğrulanıp onaylandıktan sonra dosyası alınıp arşivlenecektir.”açıklamalarında bulunuldu. Haber: Seda LİMAN ZENGİN