GELİBOLU’YA YENİ DEVLET HASTANESİ İSTİYORUZ GÖNÜLLÜLERİ’NDEN TOPLANTIYA DAVET VE DESTEK ÇAĞRISI

Gelibolu’ya Yeni Devlet Hastanesi istiyoruz gönüllüleri 25 Ağustos’taki toplantıları için oda başkanlarından destek istedi.

Gönüllüler, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ömür İşsever, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Nalbant

Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Tamer Altunay,Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclis Üyesi Ali Rıza Sayın ile görüşerek desteklerini istediler.

Bizleri kabul ettikleri ve desteklerini esirgemedikleri için çok teşekkür ederiz.”ifadelerine yer verdiler.

TOPLANTI 25 AĞUSTOS’TA

Gelibolu’ya Yeni Devlet Hastanesi istiyoruz gönüllüleri 25 Ağustos’ta Parti temsilcileri, STK’lar ve tüm Gelibolulu Halkının da davetli olduğu toplantıda herkesin fikri alınıp, değerlendirilmede bulunulacak.

Gönüllüler Açıklamalarında;

“Gelibolu’ya Yeni Devlet Hastanesi İstiyoruz Gönüllüleri olarak ortak bir kanaat yaratmak, şehrimize devlet hastanesi gelmesi için gerekli çabaları hep birlikte verebilmek ve bir araya gelerek organize olmak adına;

25 Ağustos 2021 Çarşamba

Eski Kız Meslek Lisesi Salonunda

18.00 – 21.00 saatleri arasında bir araya geliyoruz.

Tüm Gelibolu halkı, STK temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri davetlimizdir.

Gönüllü ekibimizin yaptığı görüşmeler ve davetlisi olduğunuz bu toplantı dışında şuan için farklı bir planlı etkinliğimiz yoktur. Toplantı sonraki adımları hep birlikte belirlemek için yapılmaktadır.

Bir arada daha güçlüyüz. Şehrimiz için sizleri de mutlaka bekliyoruz.” mesajını verdiler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN