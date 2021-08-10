BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANI ÇEBİ’DEN GELİBOLU BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ’NE ZİYARET

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi Gelibolu Beşiktaşlılar Derneği’ni ziyaret etti.

Besiktas Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz akşam yoğun katılımlı Şampiyonluk gecesi öncesinde ilk durağı Gelibolu Beşiktaşlilar Derneği ofisi oldu.

Ofisi bir süre inceleyen başkan Çebi derneğin seref defterini imzalarken duygularını dile getirdi.

Efsane rahmetli başkan Seba dan sonra Çebi Gelibolu yu ziyaret eden 2.başkan oldu. Haber: Ali GEZER