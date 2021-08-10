93 HARBİ VE BALKAN SAVAŞLARI SONRASI GÖÇLER (2)

KALEATLI KÖYÜ: Balkanlardan gelen bir üçüncü köyümüz de Kalealtı. Köy adını Bizans döneminden kalan bir kalenin hemen altında olmasından alıyor. Korudağ’ın güney eteğinde bulunan, köye beş yüz metre mesafedeki bakımsız kaleden almış.

Savaş öncesi başlayan çetelerin baskınlarına dayanamayan halk 93 harbi öncesinde göç ederek 60 hane olarak arabalarıyla ve hayvanlarıyla ve yükledikleri eşyalarıyla Balkanları aşarak Anadolu’ya göçmeye karar vermişler ve yollara düşmüşler. Edirne’den giren göçmenler, Uzunköprü-Keşan üzerinden Korudağları’nı geçerek bugün köyün kurulduğu yerin 400-500 üzerinde Korudağ eteklerindeki bu yamaçlardaki su kaynaklarını görünce, burada temizlik yapmak ve dinlenmek için birkaç gün kalalım demişler. Asıl amaçları Bursa’ya gitmekmiş.

Bulgaristan’da da bu köye benzeyen bir ormanlık bölgede yaşayarak kömürcülük yaptıklarını anlatan köylüler, burada da çok meşe odunu var. Burada su da bol. Hem de orman yakın. Kalırsak yine kömür yakar satarız, keçi koyun yaparız, diyerek kalmaya karar vermişler. Durumu Gelibolu Mutasarrıflığına ve Evreşe Nahiye Müdürlüğü’ne haber vererek “OLUR” alırlar ve kalırlar.

Ancak tek bir sıkıntıları vardır. 3 km doğularında Şadıllı Köyü’nde 1600’lü yıllarda Erzincan’dan 2 aşiret gönderilmiştir. Aşiretlerin kavgası sonucu devlet aşiretlerden birinin sürülmesine karar vermiş 20 hane olarak bu köyde yaşıyorlarmış. Bu köy yeni gelen göçmenleri istememiş 5-6 ay boyunca merada gördükleri yerde onlara saldırmışlar. Köylüler toplanıp Evreşe’deki nahiye müdürüne giderek şikayet etmişler müdür sormuş…

-Ne yapıyorlar size?

-Dövüyorlar bizi beyim

-Siz ne yapıyorsunuz?

-Hiçbir şey yapmıyoruz beyim

-Onlar 20 hane, siz 60 hanesiniz siz de onları dövün o zaman onlar gelsinler bana, demiş.

Bir gün köylüler toplanıp kadın erkek bir kavga olmuş ve Şadıllı köylülerini dövmüşler, bir daha da kimse onları rahatsız edememiş. Böylece 147 yıldır bu topraklarda yaşamaya devam ediyorlar. Kendilerine sonra Osmanlı hükümeti de 2500 dönüme yakın toprak verince yerleşik düzene geçerek hem çiftçilik, hem hayvancılık hem de yıllarca kömürcülük yapmışlar.

Bugün köyde yaşayan nüfus maalesef çok az son 30 yıldır köyden şehre göç var. Okuyan çocuklarda, evlenme yaşına gelen kızlar da daha rahat edeceklerini hayal ettikleri için ilçe merkezlerine gidiyorlar. Trakya’nın her yerinde olduğu gibi burada da Tekirdağ ve çevresindeki ilçelerde gelişen sanayi bölgelerine, iş bulabilirlerse Gelibolu ve Keşan’a gidiyorlar. Köyde daha önceki yıllarda 250 olan nüfus bugün 155’tir.

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