GELİBOLU’DA BAŞARININ ADRESİ YİNE 100. YIL BARIŞ ORTAOKULU OLDU

6 Haziran 2021 tarihinde yapılan Liselere Giriş Sınavı ile ilgili tercih ve yerleştirme süreci 9 Ağustos 2021 tarihinde sona erdi. Sürecin sona ermesiyle beraber okullardan liseleri kazanan öğrencilerin sayıları da netleşti.6 Haziran 2021 tarihinde yapılan Liselere Giriş Sınavı ile ilgili tercih ve yerleştirme süreci 9 Ağustos 2021 tarihinde sona erdi.

Sürecin sona ermesiyle beraber okullardan liseleri kazanan öğrencilerin sayıları da netleşti.

Her yıl olduğu gibi değişmeyen başarısı ile LGS’yi istenilen liselere yüksek puanla geçen öğrenciler ilçemiz 100. Yıl Barış Ortaokulu’ndan çıktı.

156 öğrencisi 8. Sınıftan mezun olan 100. Yıl Barış Ortaokulu’ndan 27 öğrenci Fen Lisesi, 7 Öğrenci Özel Program ve Proje Uygulayan Anadolu Lisesi, 1 öğrenci Sosyal Bilimler Lisesi, 1 Öğrenci Güzel sanatlar lisesi kazandı.1 Öğrenci Türkiye’nin tarihi ve köklü liselerinden İstanbul Erkek Lisesini, 1 öğrenci Bursa Tofaş Fen Lisesini, 1 öğrenci Tekirdağ Fen Lisesini, 6 öğrenci Çanakkale Fen Lisesini, 1 öğrenci Kırklareli Fen Lisesi, 1 öğrenci Çankırı Fen Lisesi, 14 öğrenci Gelibolu Fen Lisesini, 1 öğrenci Biga Fen Lisesini, 1 öğrenci Giresun Görele Fen Lisesini, toplamda 36 öğrenci nitelikli okul kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

100.Yıl Barış Ortaokulu’ndan mezun olan 120 öğrenci ise yerel yerleştirme ile ilçemizde bulunan liselere yerleşme başarısı gösterdi.

2021 LGS GURUR TABLOMUZ

NİTELİKLİ PROJE OKULLARINA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

FEN LİSESİ 27 ÖĞRENCİ

ANADOLU LİSESİ 7 ÖĞRENCİ

SOSYAL BİLİMLER LİSESİ 1 ÖĞRENCİ

GÜZEL SANATLAR LİSESİ 1 ÖĞRENCİ

ADRESE DAYALI YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

ANADOLU LİSESİ 52 ÖĞRENCİ

ANADOLU MESLEK VE TEKNİK LİSESİ 53 ÖĞRENCİ

İMAM HATİP LİSESİ 1 ÖĞRENCİ

ÖZEL OKUL VE DİĞER

LİSE 14 ÖĞRENCİ

Haber : Seda LİMAN ZENGİN