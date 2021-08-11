ANAFARTALAR VE ARIBURNU SAVAŞLARI’NIN SONUCU

General Hamilton, bu savaşlarda ulaşmak istediği Kocaçimen – Tekketepe gibi noktalara ulaşamadı .Hamilton’un planları iflas etti ve İngiliz Kuvvetleri eridiler.

Bu savaşlar Çanakkale Savaşı’nın da kaderini belirlemişti.Türk Kuvvetlerinin hızlı yönetilmesi üstün vatan sevgisi, azmi ve inancı başarıyı getirmişti.

Burada genç ve cesur subay kurmay Albay Mustafa Kemal’in kazandığı başarılar Türk Ulusu için iyi bir rastlantı olmuş, inancı ve azmiyle zorluklar yenilmişti.

Eğer Mustafa Kemal’in ilk günden savunduğu gibi Saros grubu birliklerimiz daha güneye konuşlandırılmış olsaydı, İngilizleri denize dökmek mümkün olacaktı.

İngilizlerin en üstün olanaklarına karşı Türklerin yoksun ve olanaksızlıkları sonucunda, bundan sonraki günlerden savaşlar, mevzilerde her geçen gün yavaşlayarak yıl sonunda bu bölgenin boşaltılmasına karar verildi ve boşaltılmasına kadar mevzi siper küçük çatışmalarıyla sürdü.

İngilizler ve Fransızlar 20 Aralık 1915’te Anafartalar ve Arıburnu Bölgelerini boşaltılar .

28 Aralık 1915 – 9 Ocak 1916 arasında Seddülbahir bölgesini boşaltarak çekildiler.Zaten batı Trakya’da başlayan savaşlar, İngilizlerin Çanakkale Savaşlarını sürdürmesine engeldi.Bu durum Fransızlar içinde geçerliydi

.YARIN MARMARA DENİZİNDEKİ SAVAŞLAR