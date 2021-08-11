Kazazede 1 Saat Ambulans Bekledİ

Trafik Kazasına Giden Ambulans Kaza Yapınca Erdem Petrol Önündeki KazadaYaralanan Yaralı1 Saat Ambulans Bekledi

Dün 16:00 sularında Ocaklı Köyü kavşağında meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı.

Erdem Petrol’den çıkan bir motorsikletli yol kontrolü yapmadan yola çıkması üzerine Gelibolu istikametinden Keşan istikametine giden 22 AAD 045 Plakalı otomobil aniden önüne çıkan motosiklete vurunca sürücü savrularak yolun ortasına düştü daha sonra bu yaralıyı almak için giden ambulansta 26 Kasım Caddesi’nde yol vermeyen araçlar yüzünden sıkışarak iki araca arkadan çarptı.

Olaya tanık olan gazeteci Recep Yüzüak ambulansın kaza yaptığını görünce hemen ikinci bir ambulans aradı fakat Gelibolu’da ki ikinci ambulansın da başka bir hastayı almaya gitmesi nedeniyle Evreşe beldesinden ambulans istendi.Ocaklı Kavşağındaki kazazede yeni bir ambulans gelinceye kadar yol üzerinde bir saate yakın beklemek zorunda kaldı.Kazazadeye yoldan geçen araçların şoförleri ambulans gelene kadar başından ayrılmadılar. Bölge Trafik Polislerinin ikinci bir kaza olmaması için aldıkları tedbirler ile yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Yaralı motosiklet sürücüsü Evreşe’den gelen ambulanstan alındıktan sonra yaralının yol üzerindeki motosikleti de kaldırılarak yol normal trafiğe açıldı.

26 Kasım Caddesi’nde meydana gelen ambulans kazasında iki taksi yandan ve arkalarından hasar görürken ambulansta kaza sırasında önünden hasar gördü.

Gelibolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Polisin olaylarda gazetelere bilgi vermemesi için emir verildiği öğrenildi.Doğru bilgiye ulaşabilmek için on yıllardır bilgi veren polis artık en basit trafik kazalarını bile gizliyor.Bu nedenle kazanın incelemesini ve araştırmasını yapan ekipler bilgi veremeyeceklerini söyledikleri için sadece araçların plakalarını ve olay yeri görüntülerini yayınlıyoruz.

60 yıllık gazeteciyim böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum.Gerçekten İç İşleri Bakanlığı’nın böyle bir emir verebileceğini düşünmek dahi istemiyorum.Adeta vatandaşların doğru bilgilendirilmesinin istenmediğini düşünüyor ve bu olayın derhal değiştirilmesini bekliyorum.Bu bir basit trafik kazasıdır, bunun halkın gözleri önünde meydana gelmiştir.Bu güncel olayı saklamanın polisten istenileceğine de inanmıyorum. Haber: Recep YÜZÜAK