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SAHİLLERDEKİ TAPUSUZ VE İZİNSİZ YERLER YIKILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kamuya ait Bolayır ve Güneyli’deki yerlerde bulunan kafe, büfe, çay bahçesi gibi yerlerin yıkılmasına karar veren Kaymakamlık sahilleri temizledi.Güneyli sahilinde ve Bolayır altında Baklaburnu’na giderken sağ taraftaki kumsalın bulunduğu yere yapılan, sazdan ve ahşaptan müteşekkil yerler kaymakamlığın uygulamasıyla yıkılarak kaldırıldı.
Kaymakam Kılınçkaya yaptığı açıklamada “kamuya terkedilmiş sahiller üzerine yapılan her türlü yapılaşmaya yasallar gereği müsade etmiyoruz.Yıllardır Güneyli’de kumsal üzerinde bulunan bir kafe ile Bolayır altındaki sahildeki yerleri yasaya aykırı konumlarından dolayı Valiliğin emriyle kaldırdık.Bundan sonra vatandaşlarımızın izinsiz olarak kumsallar üzerine ve inşaat müsadesi bulunan binaların önündeki boşluklara izinsiz hiç bir yapılaşmada bulunmamalarını rica ediyorum.” dedi.
Haber: Recep YÜZÜAK

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