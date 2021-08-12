“RANDEVUSUZ AŞI YAPILABİLECEK”

Randevusuz aşı olunabilir mi? Randevu almadan aşı olunur mu mu? Covid-19 aşı sırası…Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğünden de yapılan açıklamaya göre; “Çanakkale İlimizde Aile Hekimlerimiz ve İlçe Sağlık Müdürlüklerimize bağlı ekiplerimiz tarafından aynı gün içinde RANDESUZ AŞI yapılmaktadır.

Hastanelerimizde ise randevusuz gelen vatandaşlarımıza ekiplerimiz tarafından Aynı gün randevu verilerek aşıları yapılmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyrulur.”ifadelerine yer verildi.

RANDEVU ALMADAN COVID-19 AŞISI OLUNUR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı son dakika açıklamasına göre; koronavirüs aşısına gösterilen yoğun talep nedeniyle yeni bir uygulama başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün içinde randevu ve aşı sisteminin uygulanmaya başladığını duyurdu.

Bakan Koca, ” BUGÜN RANDEVU İSTESEM AŞIM NE ZAMAN YAPILIR? “Gün içinde randevu, gün içinde aşı” uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım.” ifadelerini kullandı.’TALEBİN YOĞUN OLMASI SEVİNDİRİCİ’

Ankara’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, dün akşamdan itibaren bütün SGK’lılar da aşı yapma hakkı kazanınca sistemde ciddi bir yoğunluk olduğunu söyledi.

Savaşçı, “Hem e-Nabız hem de bizim aşı sırasında uyguladığımız aşılama uygulamasında veri girişinde sıkıntı var. Biz kişileri aşıladıktan sonra sisteme girmek zorundayız, her kişiden sonra yarım saat beklemek zorunda kalabiliyoruz. Bu bizim için sevindirici bir olay. Talebin bu kadar yoğun olması toplumumuzun aşıya ne kadar istekli olduğunu, gönüllü olduğunu ve artık bu salgından aşı ile kurtulabileceğine inandığını gösteriyor. Tabii ki yoğunluklar var. Halkımıza tavsiyemiz daha az yoğun olan bölge ve sağlık kuruluşlarından aşı talep etmeleri.