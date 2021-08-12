Marmara Denizindeki Deniz Savaşları

Çanakkale Boğazı’nda ve Gelibolu Yarımadası’nda Savaşlar devam ederken, İngiliz, Fransız denizaltıları Marmara Denizi’nde Türk Savaş gemileriyle yolcu gemilerine büyük zararlar veriyorlardı.Çanakkale Deniz Savaşları’nı sadece Birleşik Fılo’nun Çanakkale Boğazı’nı denizden geçmek için zorlaması olarak göremeyiz.

Çanakkale Boğazı mayın ve Mania hatlarını büyük bir başarıyla geçerek Marmara Denizi’ne geçen düşman denizaltıları, savaş sürecinde Marmara Denizi’nde irili ufaklı yüz elliyi aşkın ticari gemimiz batırılmıştır.

En önemli kayıplarımız Mesudiye ve Barbaros Zırhlılarıdır.

Ne acıdırki kendi sınırlarımız içinde bu kadar büyük kayıplar vermiş olmamız, Çanakkale Boğazı’nın su altında çok iyi kapatılamamış olmasından kaynaklanmaktadır.Birleşik Donanmaya ait bir çok denizaltı rahatlıkla boğazı geçmiş ve burada yakaladıkları, cepheye erzak taşıyan, asker taşıyan hatta yolcu taşıyan gemi ve teknelerimizi batırmayı başarmışlardır.

25 Nisan 1915’te Gelibolu Yarımadası’nda başlayan kıyı çıkarmaları ile birlikte Avustralyalılara ait AE – 2 Denizaltısı, boğazın derin ve akıntılı sularında Marmara’ya geçince İngiliz ve Fransız Denizaltılarını cesaretlendirdi.Daha sonra ard arda Marmara Denizi’ne giren İngiliz ve Fransız Denizaltıları ile Türk Deniz Kuvvetleri arasında büyük bir kovalamaca başladı.Bu denizaltıların bir kısmı Türk Donanması tarafından batırılırken, biride esir alındı.

Anadolu’nun çeşitli limanlarından ve İstanbul’dan Çanakkale Bölgesi’ndeki savaşan birliklerimize cephane, yiyecek, giyecek ve takviye kuvvet taşıyan gemilerin bir bölümü bu denizaltıların hedefi oldular.

Çanakkale ve Gelibolu’ya gönderilen insan gücü ile malzemenin sevki, Marmara Denizi’nden her cinsteki tekneler ile yapılıyrodu.Bu sevkiyatlar 25 Nisan sabahına kadar çok rahat olarak yapıldı. Taa ki Avustralya Deniz Altısı’nın Marmara’ya girmeyi başarmasına kadar.

Bu denizaltının Marmara’yı geçme başarısı üzerine, birleşik donanmaya ait denizaltılar da birbiri ardına Marmara Denizi’ne girdiler.Bu denizaltılar sadece asker ve malzeme taşıyan gemi ve teknelerimizi değil, yolcu gemilerimizi de torpillemeye başladılar.Bunların en önemlisi dünyanın en büyük gemilerinden biri olan GÜLCEMAL Yolcu Gemimize zarar verdiler. 1915 Yılı Mayıs ayında, 4500 askerimizi Gelibolu’ya götüren GÜLCEMAL, İngiliz Denizaltısı E-14 tarafından Marmara Denizi’nde torpillendi.

Gemi, bölgede bulunan diğer gemiler tarafından zorlukla yedeğe alınarak İstanbul’a götürüldü.

Bu sırada geminin batacağından korkan ve Anadolu’nun bağrından çıkıp gelmiş binlerce Türk Genci, yüzme bilmedikleri için denize atlayarak şehit oldular.

SÜRECEK…