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“CAN KAYBI OLMAMASI EN BÜYÜK TEMENNİMİZ”

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar sel felaketinden etkilenen illere geçmiş olsun mesajı iletti.Özacar mesajında“Bartın ,Sinop ,Kastamonu ve Karabük’te yoğun yağış sonrası meydana gelen sel felaketi ve heyelanlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybının olmaması en büyük temennimizdir.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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