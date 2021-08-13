Marmara Denizindeki Deniz Savaşları (Dünden Devam)

İstanbul Boğazı’nda çalışan yolcu ve yük taşıyan Şirket -i Hayriye gemileri ise, bu savaşta büyük kahramanlıklar göstererek, cepheye malzeme ve asker taşımaya devam ettiler.Onlar da bu savaşta büyük kayıplar verdiler.Gemiler yiğit ve korkusuz kaptanları ve tayfaları sayesinde, Marmara Denizi’ndeki şehirlerimizin limanlarından cepheye gönderilen malzemeleri taşıyor, dönüşte de cephedeki yaralıları İstanbul’a götürüyorlardı.Bu gemilerden 19 tanesi düşman denizaltları tarafından batırıldı.

Denizaltılar, gemilerimiz için çok ciddi ve tehlikeli olmaya başlamıştı.Çok kısa ve masrafsız olan denizyolu önemli sevkiyatlarda tercih edilmeye başlandı.Bunun yerine Şarköy ve Uzunköprü’ye kadar olan sevkiyatlar, trenle yapılmaya başlandı.Bu da hem zaman kaybına hem de büyük yorgunluğa sebep oluyordu.Askerlerimiz Uzunköprü ve Şarköy’den cepheye kadar yürümek zorunda kalıyor cephane ve malzemelerde öküz arabalarıyla zorlukla taşınıyorlardı.

Yine Sultaniye ve Hünkar iskelesi adlı önemli iki gemimizde düşmanın hedefi oldular ve 2 bin askerimiz şehit oldu.

27 Nisan 1915 günü de Gelibolu’ya asker götüren Şükran Vapuru da Avustralyalıların AE-2 denizaltısı tarafından zor anlar yaşadı ve batmaktan son anda Sultanhisar Gam Botu tarafından uyarılar zorlukla torpillenmekten kurtarıldı.

A2’yi gören Sultanhisar Gam botu bir daha bu denizaltının peşini bırakmadı. Üç gün boyunca Marmara’da bir kovalamaca başladı.30 Nisan günü Sultanhisar Gam Botu tarafından yakalanınca AE-2 denizaltısı kendi kaptanı tarafından batırıldı ve komutanı askerleriyle birlikte teslim oldu.AE-2 nin komutanı Stoker esir alındıktan sonra Şğkran’ı hedef aldığını itiraf etti.

Marmara Denizi’ndeki bu kovalamaca, 25 Nisan 1915 kara savaşlarının başlamasından itibaren savaş sonuna kadar sürdü gitti.

Bu savaşlarda Türklerin kayıpları büyüktü.İrili ufaklı 150 deniz taşıtı batırıldı.Donanmamızdan iki savaş gemisiyle birlikte beş Gam Bot, 11 nakliye gemisi, 44 yük ve yolcu gemisiyle 148 adet çeşitli tonajlarda yelkenli tekne batırıldı.Marmara denizindeki büyük kayıpları anlamak için, birleşik filo denizaltılarından sadece E-11 in kaptanı Nasmith’ın not defterine bakmak yeterliydi.

Nasmith’in seyir defterinde 101 gemi ve tekne batırıldığı yazılıydı.Bu denizaltı Marmara’da 3 ay süreyle kalmıştı.