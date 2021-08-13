Aleaddin Mahallesi Çokalcı Deresi Mevkii Satılık Taşınmaz

T.C. GELİBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2020/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANIİlçemiz Alaeddin Mahallesi 373 Ada 47 Parsel ‘deki taşınmaz satılıktır.

Malın özellikleri; Gelibolu İlçe, Alaeddin Mah. Çokalcı Deresi Mevki, 373 Ada, 47 Parsel, Satışı istenen taşınmaz 702,75m2 yüz ölçümlü ve tarla niteliklidir. Parsel topografik olarak eğimsiz bir yapıdadır ve geometrik olarak belirgin bir şekli bulunmamaktadır. Parsel Gelibolu Belediye sınırları içinde, imar planında yol alanında kalmaktadır. Parselde tarımsal faaliyet yapılmadığı gözlemlenmiştir. Devlet Karayoluna 20 metre mesafede olup Feribot iskelesine 1550 metre mesafededir. Yakın Çevresinde Gelibolu Küçük Sanayi sitesi ile küçük/orta ölçekli sanayi tesisleri ve tarım arazileri bulunmaktadır. Parsel üzerinde yapı bulunamamaktadır.

Alaeddin Mah. 373 Ada 47 Parsel Gelibolu’da bulunan taşınmaz 702,75 m2, yüzölçümünde,115.953,75 TL ‘dir.

İhale 1. Satış Günü : 05/11/2021 günü 10:00 – 10:05 arası

İhale 2. Satış Günü : 02/12/2021 günü 10:00 – 10:05 arasıdır.

Satış Yeri : ADLİYE GİRİŞİ İHALE SALONU ‘ndadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

https://www.ilan.gov.tr/ilan/831897/emlak/tarla-tarim-arazisi-bag-bahce/canakkale-geliboluda-702-m%C2%B2-tarla-icradan-satiliktir-