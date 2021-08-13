Çiftçi Ürettiği Domatesi Tarlada Bıraktı

Tarlada ucuz, zincir marketlerde 10 katına satılan domates hasadı da sancılı başladı.Tarladaki ürünü 70 kuruştan almak isteyen aracılara tepki gösteren bazı çiftçiler, masrafları karşılanmadığı gerekçesiyle ürünleri tarlada bıraktı. Tarlada ucuz olan domatesin fiyatı, zincir marketlerde neredeyse 10 katına satılıyor.

KendiAne has kokusu ve tadıyla meşhur bölgemizdeki domatesin hasat dönemi sancılı başladı.

Girdi maliyetlerinin artmasına rağmen çiftçinin domatesini

70-80 kuruş bandında almak isteyen aracılara, üreticiler tepki gösterdi.

Domatesin maliyetinin kilo başına 1.80 kuruş ile 2 lira olduğunu öne süren çiftçiler, emeklerinin karşılığını alamadıklarını ifade ediyor. Hal böyle olunca bazı üreticiler ektiği domatesi toplatmayarak tarlada bırakıyor.

Domates üreticisi gerçek değerini kazanamıyor

Çiftçi Zülfikar Dizman “Bölgemizin domatesi kendine has bir üründür. Rüzgarı ve iklim yapısıyla bir farkındalık oluşturuyor.Bölgemizin domatesi, Sütlüce Ovasında üretiliyor.. Bu domates yaklaşık 15-20 gün önce tezgahlarda yerini almaya başladı. Domatesin üreticisi gerçek değerini kazanamıyor. Bunun sebebi, kendi oluşturmuş olduğu marka değerinin yüksek, ürün fiyatının ise düşük olmasıdır” ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN