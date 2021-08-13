GELİBOLU HALK EĞİTİM MERKEZİNDEN DUYURU

Gelibolu Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici alımı yapıyor. Gelibolu HEM Usta Öğreticilerin başvuru şartlarını yayınladı.Buna göre; Usta Öğretici olma şartı taşıyıp daha önce Oryantasyon Belgesi almamış olan Usta Öğretici adaylarının, Kurumumuza veya herhangi bir Halk Eğitimi Merkezine giderek Oryantasyon Kursu na başvurmaları ve Oryantasyon Belgesi almaları gerekmektedir.

Usta Öğretici Oryantasyonu Eğitimi Almayanlara, Halk Eğitim Merkezlerinde Görev Verilmez.

Kursa Katılabilmek İçin Halk Eğitim Merkezleri Tarafından Açılabilecek Kurslarda Görev Alma Şartlarını Taşımak Gereklidir.

Başvuranların Kursa Katılıp Katılmayacağı Komisyon Tarafından Belirlenir.

Eğitici Olma Şartlarını Taşımayanlar Kursa Katılamaz.”duyurusunda bulundular

Haber:Seda LİMAN ZENGİN