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Feribot Kazası Ucuz Atlatıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Dün sabah saatlerinde, Lapseki-Gelibolu arasında sefer yapan arabalı feribotun, boğazda kılavuz gemiyi sıyırdığı öğrenildi.
Dün sabah saatlerinde, Gelibolu’dan Lapseki’ye geçmek üzere hareket eden arabalı feribotun kaza atlattığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre, arabalı feribot boğazda, seyir halindeyken, boğaz kılavuzu ile karşılaştı. İki gemi birbirlerine bir hayli yakın geçerlerken, vatandaşların iddialarına göre geminin yanında bağlı olan lastiklerden dumanlar yükseldi.
Kaza sıyırma ile atlatılırken, iki geminin de yoluna devam ettiği aktarıldı. Vatandaşlar panik olduklarını belirtirlerken, kazanın ucuz atlatıldığını vurguladılar.Haber: Caner AKŞİT

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