Tuğgeneral Yüksel Erdin’den Başkan Özacar’a Veda Ziyareti

YAŞ kararıyla emekliye ayrılan ve iki yıl 18’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Yüksel Erdin, Başkan Mustafa Özacar’a veda ziyaretinde bulundu.

Özacar, bölgemize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı Erdin’e teşekkür ederek, Gelibolu’yu simgeleyen plaket takdim etti. Haber: Ali GEZER