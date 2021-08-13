GELIBOLU MUSİKİ DERNEĞI MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTU …

Pandemi nedeniyle uzun bir süre çalışmalarına ara vermek zorunda kalan Gelibolu Musiki Derneği dün akşam Çınarlı çay bahçesinde müzikseverlerle buluştu Abdullah Bolal şefliğinde ve Dernek başkanı Orhan Selçuk’unda içlerinde yer aldığı 11 müzisyen ve 20 koristden oluşan Gelibolu Musiki Derneği ekibi Çınarlı çay bahçesini dolduran müzik severlere Çanakkaleli besteci Teoman Alpay’ın eserlerinin ağırlıkta olduğu 14 eserden oluşan bir repertuvar sundu . Müzik Dinletisi Çanakkale Türküsü ile sona erdi Gelibolu Musiki Derneği ; Geçtiğimiz akşam , Türk Sanat Müziği dinletisine gelen ve bizlere moral veren tüm müziksever dostlarımıza ve mekanlarında Derneğimize bu müzik dinletisini yapmak imkanını veren Çınarlı Çay bahçesi işletmecilerine teşekkürlerini sundu.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN.