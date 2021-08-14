Marmara Denizi’ndeki Deniz Savaşları (Dünden Devam)

Mesudiye zırhlı savaş gemisi 13.12.1914’te B-11 tarafından batırılırken, Nur-ül Bahir Gam Botu, Nara vapuru, Beleg-i Derya

Bitinye Vapuru Halep transportu , Seyhun transportu, Barbaros Zırhlısı, Plevne Nakliye Gemisi, Mahmut Şevket Paşa Transportu, Şama Transportu,Bandırma Transportu ve Yarhisar Torpidobotu da bu deniz altı tarafından batırılmıştı.

Yine Bandırma Şilebi 20 Ağustos’ta E-2 tarafından Mudanya’da batırılırken, birçok teknemizde Marmara’nın derin ve serin sularına Birleşik Filo Denizaltıları tarafından gömülüyordu.

Bütün bu kayıplarımızın yanında; Jol, Maryot, Safir, Turkuvar denizaltıları da, düşman kuvvetlerinin kaybı olarak tarihe geçti.

Maryot, 25 Temmuz 1915’te Nağra’da Türk Topçuları tarafından batırılırken, Safir, Marmara Denizi’nde su üstüne çıkartılarak komutan ve askerleri esir alındı, denizaltı battı.Turkuvaz ‘da Marmara’yı geçmek isterken Akbaş önlerinde topçu ateşleriyle kaptan kulesi parçalandı.Gemi Komutanı ile 27 Mürettebat esir alındı ve denizaltı İstanbul’a getirilerek (Müstecip Onbaşı) ismiyle donanmamıza katıldı.Daha sonra da İstanbul’a gelen Fransızlar tarafından alınıp Fransa’ya götürüldü.Bu savaşlarda Fransızlar dört denizaltı gemisi kaydederken, İngilizler’de beş denizaltılarını kaybettiler.

İngilizlerin en önemli denizaltısı olan AE-2 Sultanhisar Torpidamız tarafından E-15 Denizaltıları 17 Nisan 1915’te Kepez Bataryalarımız tarafından, E-7 denizaltıları 4 Eylül 1915’te Türk gemileri tarafından E-20 denizaltısı da bir Alman Denizaltısı tarafından batırıldı.

Bunun yanında düşmanın bazı denizaltıları da Türk Donanması ve

kıyı topçularımız tarafından önemli hasarlara uğratılmışlardır.

Marmara Denizi’ndeki bu savaşlar, İngiliz ve Fransız donanmasına önemli kayıplar verdirirken, Türklere de hem can hem de malzeme kaybı yönünden çok büyük zararlar vermiştir.

Boğazı denizin altından geçen İngiliz ve Fransız denizaltıları ile , Türk Denizaltıları ve savaş gemileri arasında Marmara’da meydana gelen savaşlar hem can hem de mal kayıplarına mal olmuştur.