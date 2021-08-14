Saros’da Sahiller Doldu Taştı

Saroz Güneyli ve Bolayır deniz sahillerinde bayram sonrası bile yoğunluk devam ediyor.Saros Körfezi sahilleri hafta içi ve haftasonu yoğun kalabalık yaşıyor.

Binlerce vatandaş Saros sahillerini doldururken, yoğun bir araba bolluğu da gözlendi.

Bolayır ve Güneyli sahilleri yaz mevsiminin en kalabalık anını yaşıyor.

Pandemi yasaklarının kalkmasıyla birlikte aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, Kurban Bayramı tatilinden sonra bile Saros kıyılarına akın ettiler.

Yazlık villaların bir gecelik konaklama ücreti 400 ila 800 TL. Arasında değişirken, yer bulamayan vatandaşlarda sahil boylarına çadır kurarak konaklıyorlar.

Bolayır sahilinden yazlıkçı Vedat Demir “Saros Körfezi’nin kendi kendini temizleme özelliğine sahip olması nedeniyle burayı tercih ettik. Konaklama ücretleri pahalı olduğu için çadır kurarak tatilimizi geçireceğiz.” dedi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN