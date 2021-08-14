VAKA SAYISINDA ÜRKÜTEN ARTIŞ

Mavi kategoride yer alan ve toplam yapılan aşı sayısının 780.620 olduğu, aşılanma sayısının yüzde 84 olduğu Çanakkale İl Genelinde vaka sayısı 569’a çıktı.İlçemizde de vaka sayılarındaki artış ve yoğunluk haritasındaki kırmızı alanların artması vatandaşlarda tedirginlik yarattı.

Çanakkale Valiliği aşılanmanın hastalığa karşı savunma olduğunu bu nedenle de vatandaşları aşılanmaya davet etti.

Aşılanma sayısının fazla olduğu Çanakkale ili geçtiğimiz aya kadar mavi renkteydi.

Kurban Bayramı sonrası artış gösteren Koronavirüsün yanında Delta Vakyantının da koronavirüsten iki kat fazla yaygınlaştığı bilgisi vatandaşları ürkütüyor.

“Vaka sayılarındaki artış devam ediyor”

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin.” ifadesini kullandı.

Haber:Hilal GEZER