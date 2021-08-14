ÇANAKKALE İŞKUR’DAN SAROS TEKSTİLE ZİYARET

Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Mehmet Uğur Yavuz Gelibolu ilçesinde tekstil ürünlerinin imalatında faaliyet gösteren SAROS Tekstil’i ziyaret etti.

Çanakkale İŞKUR İl Müdürü Vekili Yavuz, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklama da; “Gelibolu ilçemizde imalat sektöründe faaliyet gösteren SAROS Tekstil firmasını ziyaretimizde işletme yetkilisi Sadettin Yavuz ile görüşerek bilgi alışverişinde bulunduk. Firma ile son 4 yıl içinde 30 İşbaşı Eğitim Programı düzenledik, programlara toplam 102 kişi katıldı. Katılımcıların büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturdu. Kadın istihdamında önemli katkı sağlayan işletmemiz ile önümüzdeki günlerde işbirliği içinde çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.

Firma yetkilisi Sadettin Yavuz ise İŞKUR’a verdikleri destekten ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, bu tür desteklerin işletmeler açısından hem eleman yetiştirmede hem de istihdam artışında önemli olduğunu vurguladılar.Haber:Ali GEZER