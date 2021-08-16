Turan Çan Karma OSB’nin müjdesini verdi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bir

dizi programlar çerçevesinde bulunduğu Çan ilçesinde, Çan Karma

OSB’nin müjdesini verdi.Çan Karma OSB’nin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Turan: “Bir ülkenin, bir şehrin gelişmesinin ve büyümesinin anahtarının üretimden ve sanayiden geçtiğine inanıyoruz. Çanakkale’mizde yapılan yatırımlarımız sadece yerelde değil, ulusalda da ses getirecek türden. Sanayi ve termal turizm kenti Çan, Çanakkale’mizin adeta parlayan yıldızı. Bu güzide ilçemiz için uzun süredir ilgili kurumlarla takip ettiğimiz Çan Karma OSB’ye artık başlıyoruz. Sermaye aşaması geçildi. 110 dükkanın içerisinde olduğu, 700 civarında kişinin çalışacağı devasa bir alana sahip olacak OSB’ye hep beraber başlıyoruz. Burası gıdanın, mobilyanın daha çok önde olacağı, inşaat ve metal sanayi ağırlıklı özel bir yoğunlaşmanın görüleceği bir OSB olacak. Valimiz, Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve STK’larımız büyük bir koordinasyon ve motivaston ile süreci yürütüyor. Siyasetin lafla değil, icraatla, millete hizmetle, yatırımla değerli olduğuna inanıyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte gece gündüz demeden çalışmalarımıza bu çerçevede devam ediyoruz. Şimdiden Çan Karma OSB’miz Çan ilçemize, şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.