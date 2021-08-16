GÜNCEL HABERLER 

Özacar’dan Geçmiş Olsun Mesajı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar ülkemizde yaşanan sel felaketlerinden dolayı geçmiş olsun mesajı iletti.Özacar; “Ülkemizin dört bir yanında meydana gelen sel felaketlerinde ortaya çıkan tablo çok acı! Abana, Azdavay, Bozkurt ve Küre’de yaşanan sel ve heyelan felaketinde son resmi açıklamalara göre 27 vatandaşımız hayatını kaybetti. Felaketten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.”mesajını iletti.
Haber: Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Kızılay Tırı Gelibolu’da

buyukzafer 0

TURAN: “REGAİB GECEMİZ MÜBAREK OLSUN”

buyukzafer 0

Hedef İnşaattan Gelibolu için Gerekli Bir Proje Uygulamaya Konuldu

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.