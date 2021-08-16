Özacar’dan Geçmiş Olsun Mesajı

Özacar ülkemizde yaşanan sel felaketlerinden dolayı geçmiş olsun mesajı iletti.Özacar; “Ülkemizin dört bir yanında meydana gelen sel felaketlerinde ortaya çıkan tablo çok acı! Abana, Azdavay, Bozkurt ve Küre’de yaşanan sel ve heyelan felaketinde son resmi açıklamalara göre 27 vatandaşımız hayatını kaybetti. Felaketten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.”mesajını iletti.

Haber: Ali GEZER