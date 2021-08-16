Yazlıkçılar Salgın Artışından Korkup Evlerine Kapandı

Koronavirüs salgınından korunmak isteyenler yazlık evlerine yerleşti, virüs korkusuyla kapılarını kapattı. İlçemize gelen tatilcilerle her yaz dolup taşan Bolayır Beldesi sahillerinde sessizlik yaşanıyor.

Kurban Bayramında ve sonrasında dolup taşan sahiller ve plajlar , son günlerde artan vakalar nedeniyle özellikle yazlıkçı vatandaşların da evlere kapanmasına sebebiyet verdi.

“GELECEKLERDEN KORKUYORUZ”

Yazlıkları olan vatandaşlar gelecek misafirlerden korktuklarını söylediler.Yazlıkçı Vedat Demir “Kurban Bayramı ve sonrasında vaka sayıları düştüğünden rahatça denizimize girip, dostlarımızla sohbetler edip, mesafeli bir şekilde oturuyorduk fakat son günlerde vaka sayılarınında artması hepimizi tedirgin etti..

Vaka sayılarının artması nedenini de vatandaşların çok fazla iç içe olması ve rahavete kapılmaları olduğunu düşünüyoruz.

Bizler sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz, plajda güneşlenirken arkadaşlarımızla aramızda mesafe koyuyoruz.Çok şükür bugüne kadar bir sorun olmadı, dikkat ettiğimiz sürece olmayacağına inanıyoruz.Vatandaşları aşı olmasını, sosyal mesafelerini korumalarını ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz.”dedi.

HERKES EVİNDE BAHÇESİNDE VAKİT GEÇİRİYOR’

Kısıtlama başlamadan önce yazlıklarına geldiklerini söyleyen Bolayır Beldesi Yazlıkçıları “İstanbul’dan geliyorum. Kısıtlamalar başlamadan hemen önce geldik burada yazlığımız var, yazlıktan faydalanarak burada yaşıyoruz.

Kurban Bayramı öncesi ve bayramda vaka sayısının düşmesi hatta yok denilcek kadar az olması bizi mutlu etti. Koronavirüs vakalarının hızla artışa geçmesi yazlıkçıların büyük bir bölümü yazlıklarına kapandı.. Gelenler de genelde sokağa çıkmıyor herkes evinde, bahçesinde vakit geçiriyor.” dedi.

Haber : Seda LİMAN ZENGİN