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ŞEHİDİMİZ VAR..!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gökçeada Askeri Birliği’nde Sözleşmeli Er olan Muhammed Öztürk şehit oldu.Kahraman Mehmetçik’in canla başla görevini yaptıkları operasyonları hız kesmeden sürerken, Milli Savunma Bakanlığı’ndan acı bir haber geldi. Irak’ın kuzeyinde gerçekleşen Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir üs bölgemizde, bölücü terör örgütü mensupları ile yakın emniyet unsurları arasında meydana gelen çatışmada Çanakkale Gökçeada Askeri Birliği’nde Sözleşmeli Er olan Muhammed Öztürk şehit oldu.
Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.Haber: Caner AKŞİT

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